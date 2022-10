Gisele Bündchen e Tom Brady já contrataram advogados para o divórcio, diz site

Casal teria passado os últimos dois meses analisando como dividir o patrimônio milionário que possuem

Reprodução/Instagram/tombrady Tom Brady teve dois filhos com Gisele Bündchen e um com Bridget Moynahan



A modelo Gisele Bündchen e o jogador de futebol americano Tom Brady já contrataram advogados para cuidar do divórcio deles, divulgou o Page Six nesta terça-feira, 4. Os rumores de que o casal está em processo de separação começaram após o mesmo site americano publicar que a brasileira tinha deixado a casa em que vivia com o atleta na Flórida, Estados Unidos, após uma briga. O casal teria se desentendido porque Tom desistiu de se aposentar para conseguir passar mais tempo com a família. Desde então, eles estariam morando em casas separadas e passaram os últimos dois meses tentando dividir o “império multimilionário” que construíram. “Acho que não haverá retorno agora. Ambos têm advogados e estão analisando o que uma divisão acarretará, quem fica com o quê e quais serão as finanças”, afirmou uma fonte que preferiu não se identificar. O casal estaria analisando como fazer a divisão dos bens, que inclui portfólio de propriedades de US$ 26 milhões. De acordo com uma publicação de maio da Forbes, Tom é o nono atleta mais bem pago do mundo. O patrimônio líquido dele teria aumentado de US$ 180 milhões para US$ 250 milhões somente no último ano. Independente de como será essa divisão de bens, o casal já teria acordado que irá compartilhar a guarda dos filhos. Juntos, eles são pais de Benjamin, 12 anos, e Vivian, de 9. Tom também é pai de Jack, de 15 anos, fruto do seu relacionamento com a atriz Bridget Moynahan. A modelo e o jogador não comentaram sobre o assunto.