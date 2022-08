Candidatura de Gabriel Monteiro a deputado federal é barrada pelo TRE-RJ

Motivo da decisão é a cassação do mandato do ex-vereador por quebra de decoro parlamentar

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel Monteiro é acusado de assédio sexual, de forjar vídeos na internet e de estupro de vulnerável



A candidatura do ex-vereador Gabriel Monteiro (PL) a deputado federal foi indeferida, nesta quarta-feira, 31, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Dos sete desembargadores eleitorais, foram seis votos favoráveis e um contrário. O motivo da decisão é a cassação do mandato de Gabriel Monteiro por quebra de decoro parlamentar. No último dia 18, a Câmara do Rio de Janeiro cassou o mandato do ex-vereador por 48 votos a dois. Pela decisão, ele não poderá usar recursos públicos, além de ter que devolver o que foi destinado a campanha eleitoral e está proibido de fazer campanha na propaganda de rádio e de TV. Contudo, Gabriel Monteiro pode recorrer a decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ex-policial militar e youtuber é acusado de assédio sexual, de forjar vídeos na internet e de estupro de vulnerável.