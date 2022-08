Carlos Bolsonaro pede licença da Câmara do Rio até a véspera das eleições

Afastamento até 30 de setembro não será remunerado; vereador vai atuar na campanha do presidente Jair Bolsonaro

Caio César/CMRJ/Agência Brasil Carlos Bolsonaro não deve receber remunerações no período afastado, já que a licença é sem vencimentos



O vereador Carlos Bolsonaro solicitou pedido de licença da Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelos próximos dois meses. Publicado no Diário Oficial do órgão nesta terça-feira, 2, a solicitação cita afastamento das funções legislativas de 02 de agosto a 30 de setembro, véspera do primeiro turno das eleições 2022. O pedido é de licença sem vencimentos. Ou seja, Carlos Bolsonaro não deve receber remunerações no período afastado. A expectativa é que o vereador atue durante o período na campanha eleitoral do seu pai, presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição à Presidência da República pelo Partido Liberal (PL). “Me licenciei para poder ajudar na campanha do Presidente e para poder fazer isso sem atrapalhar meu trabalho como vereador do Rio. E essa é toda a história”, afirmou Carlos Bolsonaro, em mensagem no Twitter, reforçando o pedido de afastamento.