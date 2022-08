Bolsonaro afirma ter ‘acertado’ com Paulo Guedes a revisão na tabela do Imposto de Renda

Presidente diz que não realizou alterações antes devido à pandemia e que ainda não sabe quais serão os valores

Clauber Cleber Caetano/PR Presidente Jair Bolsonaro falou a apoiadores sobre o manifesto à democracia



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça, 2, que já tem ‘acertado’ com o ministro da Economia, Paulo Guedes, uma atualização na tabela do Imposto de Renda para 2023. De acordo com o presidente, a revisão já está garantida, embora os valores não estejam definidos. A alteração era uma promessa de campanha de Bolsonaro, que disse não tê-la realizado devido à pandemia de Covid-19. “Havia um compromisso nosso de mexer na tabela. Buscar uma atualização. Veio a pandemia. Aí foi uma desgraça para a gente… Assim como muitas coisas eu não consegui botar para a frente”, afirmou Bolsonaro, antes de garantir que a mudança será feita. “Já está conversado com o Paulo Guedes, vai ter atualização da tabela de Imposto de Renda para o próximo ano, está garantido já. Não sei o percentual ainda, mas vamos começar a recuperar isso daí, porque está virando na verdade o imposto de renda um redutor de renda, e não uma tabela. Já entra aqui na lei de diretrizes orçamentárias, nisso tudo, essa questão de uma correção da tabela de imposto de renda para o próximo ano”, completou o presidente, durante entrevista à Rádio Guaíba, de Porto Alegre.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023 já foi aprovada no Congresso, mas o governo federal pode negociar para incluir a revisão da tabela no Projeto de Lei Orçamentária Anual, que deve ser enviado antes do fim deste mês. Atualmente, devem pagar o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) quem tem renda mínima de R$ 1.941; com o salário mínimo previsto de R$ 1.294 para 2023, o valor corresponderia a 1,5 salário mínimo, se não fosse atualizado. A faixa mínima é a mesma desde 2015, quando o salário mínimo era R$ 788 – ou seja, correspondia a 2,4 salários mínimos da época.