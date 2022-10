Cláudio Castro, do PL, é reeleito governador do Rio de Janeiro

Governador alcançou 4,4 milhões de votos no Estado, o que representa apoio de 58,24% dos eleitores

JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Cláudio Castro é reeleito governador do Rio de Janeiro



Cláudio Castro (PL) é reeleito governador do Rio de Janeiro. Com 58,24% dos votos, o que representa cerca de 4,4 milhões de eleitores, o atual chefe do Executivo estadual é confirmado como o vencedor no terceiro maior colégio eleitoral do país. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo, 2, mostram que o segundo lugar na disputa local ficou com o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), que chegou a 27,66% dos votos no Estado. Em terceiro, Rodrigo Neves (PDT) ficou com 613.971 votos, o que representa pouco mais de 8% de apoio. Outros candidatos somam X% dos votos no Estado. Em linhas gerais, o resultado da eleição no Rio de Janeiro confirma as projeções eleitorais, que apontam expressiva vantagem de Cláudio Castro, candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). A última pesquisa Datafolha, por exemplo, divulgada no sábado, 1º, apontava o governador com 44% dos votos válidos, ante 35% de Marcelo Freixo, com o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Natural de Santos, cidade litorânea de São Paulo, Cláudio Castro tem 43 anos e é advogado, além de cantor e autor de dois álbuns de músicas religiosas. Sua vida política teve o primeiro passo em 2012, quando se candidatou ao cargo de vereador no Rio de Janeiro. Quatro anos depois, em 2016, foi eleito para a Câmara Municipal, cargo que ocupou até agosto de 2018, quando concorreu como vice-governador no Estado em chapa vitoriosa ao lado de Wilson Witzel (PSC). Em 2020, com afastamento de Witzel e posterior impeachment por superfaturamento e atraso na construção dos hospitais de campanha durante a pandemia de Covid-19, Cláudio Castro assumiu o Governo do Estado interinamente, sendo confirmado no cargo em maio de 2021. Apoiado por Bolsonaro no Estado, o governador defende criação de uma linha de metrô que corta a Baixada Fluminense; conclusão do Museu da Imagem e do Som (MIS); inauguração de 26 Restaurantes do Povo; revitalização de estradas; construção de cinco mil unidades habitacionais; e uma política de “maior transparência e segurança jurídica na atuação policial, com vistas a garantir a redução da letalidade das operações das forças de segurança”. Cláudio Castro também propõe gerar até o fim de 2026 mais de um milhão de empregos em todo o Estado, criados principalmente a partir de obras de infraestrutura, como o Metrô leve na Baixada Fluminense e da Linha 3 do Metrô convencional, fazendo uma conexão do Rio a Niterói e São Gonçalo.