Votação no Rio de Janeiro termina com atraso devido às longas filas

Desembargador Elton Leme afirmou que um ‘concurso de fatores’ foi responsável pela demora, entre eles, a validação da biometria

CARL DE SOUZA / AFP Eleitores pegam fila para votar no Rio de Janeiro



O presidente do Tribula Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), desembargador Elton Leme, informou que as eleições no Rio de Janeiro foram completamente encerradas por volta das 20h. As longas e demoras filas, fizeram com que o horário fosse estendido para além das 17h, horário estipulado para o fim das votações. Mesmo com o atraso, a estimativa é que os resultados finais sejam transmitidos rapidamente, em menos de uma hora. De acordo com o presidente do TRE-RJ, o atraso não é inédito no Rio. Em outras eleições, já houve votação até 21 horas. Os atraso fizeram com que o TRE-RJ começasse a transmitir os resultados pouco antes das 19h, quando Leme começou a fazer um balanço sobre o dia de votação em entrevista coletiva. “Esperávamos mais rapidez”, disse Leme. Segundo ele, um “concurso de fatores” provocou os atrasos. As principais causas da espera nos locais de votação, reafirmou o desembargador, foram o elevado comparecimento de eleitores, a validação da biometria e a dificuldade de algumas pessoas na hora de votar em cinco candidatos em sequência. Autoridades do TER-RJ já esperavam mais atrasos, porque a validação da biometria poderia aumentar um pouco o tempo de mobilização do eleitor na seção de votação. O tribunal calculou tempo médio de 10 segundos para o procedimento, que inclui até quatro tentativas de validação das impressões digitais. A validação da biometria fez diferença na demora para votar porque foram aproveitados dados de 1,8 milhão de eleitores. Com isso, 56% do eleitorado fluminense já tem os dados biométricos em seu cadastro eleitoral.

*Com informações do Estadão Conteúdo