Cláudio Castro e Marcelo Freixo estão tecnicamente empatados, diz DataFolha

Rodrigo Neves (PDT) aparece em terceiro lugar, com 5% de apoio dos eleitores

CARLOS MAGNO/GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Dados apontam empate técnico do atual governador om o deputado federal Marcelo Freixo



O governador Cláudio Castro (PL) segue em primeiro lugar na corrida eleitoral no Estado do Rio de Janeiro, com 26% das intenções de voto. É o que aponta a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 18. Apesar do resultado, como a margem de erro para mais e para menos é de três pontos percentuais, os dados apontam empate técnico do atual governador om o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), que chega a 23% das intenções de voto e ocupa a segunda posição no Estado. Em terceiro lugar aparece Rodrigo Neves (PDT) e Eduardo Serra (PCB), ambos com 5% de apoio. Além deles, o Rio de Janeiro tem outros cinco nomes na disputa local: Cyro Garcia (PSTU), com 4%, Juliete Pantoja (UP), com 2%, e Paulo Ganime (Novo) e Milton Temer (PSOL), com 1% cada. O candidato Luiz Eugênio (PCO) não pontuou. O ex-governador Wilson Witzel (PMB), inelegível por cinco anos após ser condenado por corrupção, completa o grupo de candidatos ao Executivo do Rio, pontuando 4% na pesquisa eleitoral. Brancos e nulos somam 19% e 10% dos entrevistados não souberam responder. O DataFolha ouviu 1.204 pessoas entre 16 e 18 de agosto, em 34 municípios. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.