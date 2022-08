DataFolha em SP: Haddad lidera com 38%; Tarcísio tem 16% e Garcia, 11%

Pesquisa publicada nesta quinta-feira, 18, mostra vantagem de 12 pontos percentuais do petista

Montagem Jovem Pan / Fotos: ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Haddad, Tarcísio Gome e Rodrigo Garcia disputam os primeiros lugares da pesquisa



O ex-ministro da Educação Fernando Haddad (PT) lidera a disputa para o governo de São Paulo com 38% das intenções de voto. É o que aponta a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 18, que mostra 12 pontos percentuais de vantagem do petista à frente de Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), que ocupa o segundo lugar entre os eleitores, com 16% dos votos. O resultado mostra uma vantagem em relação ao terceiro lugar, representando por Rodrigo Garcia (PSDB), atual governador, que soma 11%. Além deles, outros seis nomes disputam o eleitorado paulista, mas com baixa pontuação. Vinícius Poit (Novo), Elviz Cezar (PFT), Altino Junior (PSTU), Carol Vigliar (UP), Edson Dorta (PCO) e Gabriel Colombo (PCB) aparecem com porcentagens entre 0% e 2%. Brancos e nulos somam 17% e entrevistados que não souberam responder são 11%. A pesquisa Datafolha foi realizada entre os dias 16 e 18 de agosto e entrevistou 1.812 pessoas. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.