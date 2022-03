Com saída de Arthur do Val, Moro convida Renata Abreu para ser pré-candidata ao governo de SP

Deputada federal e presidente nacional do Podemos foi escolhida pelo ex-juiz para compor o palanque no Estado

Najara Araújo/Câmara dos Deputados Deputada federal recebeu o convite de Sergio Moro para ser a pré-candidata ao governo de São Paulo



O ex-juiz Sergio Moro (Podemos) convidou a deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP) para ser pré-candidata ao governo de São Paulo. Postulante à Presidência da República, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública teve que se movimentar para achar um novo nome após a desistência de Arthur do Val, que teve áudios com falas machistas sobre mulheres ucranianas divulgados. O partido anunciou nesta terça a desfiliação do deputado federal, que pediu para ser desligado do Podemos depois da instalação de um processo disciplinar interno na Comissão de Ética e Disciplina do partido.

Renata, que é deputada federal e presidente nacional do Podemos, foi a escolha para o palanque paulista. A realização do convite à Jovem Pan foi confirmada por um interlocutor da parlamentar. Em suas redes sociais, o pré-candidato usou o Dia das Mulheres para sugerir o nome de Renata aos seguidores. “No Dia Internacional da Mulher, parabenizo a deputada Renata Abreu, presidente do Podemos. Precisamos de mais mulheres em posições de liderança do país. Quem sabe no governo de SP?”, questionou Moro.