Coronel Marcos Rocha é reeleito governador em Rondônia

Candidato do União Brasil alcançou 52,47% dos votos válidos, contra 47,53% de Marcos Rogerio (PL), de acordo com a apuração do TSE

Divulgação/Governo de Rondônia Coronel Marcos Rocha venceu Marcos Rogério e governará Rondônia por mais 4 anos



Em disputa acirrada, o Coronel Marcos Rocha (União Brasil) foi reeleito governador de Rondônia. Com 100% das urnas apuradas, o político do União Brasil tinha 52,47% dos votos válidos. Ele venceu o candidato do Partido Liberal (PL), Marcos Rogério, que alcançou 47,53% dos votos. Foi a segunda participação de Rocha em uma eleição. A primeira havia sido justamente em 2018, quando se elegeu pela primeira vez governador do Estado. A eleição rondoniense foi marcada por um primeiro turno bastante equilibrado, com 38,88% para o atual governador contra 37,05% do adversário.

Rocha nasceu no Rio de Janeiro em 1968 (54 anos). Em 1986, ingressou no Exército Brasileiro e, mais tarde, em 1990, foi aprovado em um concurso para oficial da Polícia Militar de Rondônia como aspirante. Ele ainda foi chefe do Centro de Inteligência da Polícia Militar de Rondônia e autuou nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Também foi vice-diretor militar e diretor-geral do Colégio Tiradentes. Atuou ainda como secretário municipal de Educação de Porto Velho. Em seguida, foi secretário estadual de Justiça. Nas eleições de 2018, disputou e venceu a eleição para governador de Rondônia, assumindo o cargo no dia 1 de janeiro de 2019.