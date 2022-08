TSE disponibiliza simulador de votação para eleitor treinar voto na urna

Página explica a ordem de escolha dos candidatos para evitar erros no dia da eleição

Divulgação/TSE Simulador de votação pode ser conferido no portal do Tribunal Superior Eleitoral



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) liberou, nesta quinta-feira, 18, o simulador de votação na urna eletrônica para as eleições de 2022. Na ferramenta, de forma rápida e didática, o eleitor poderá treinar como vai votar no dia do pleito. O primeiro voto a ser preenchido na urna é o de deputado federal – são quatro dígitos. Na sequência o eleitor deve escolher o candidato a deputado estadual – são cinco dígitos. Depois vem o voto para senador – três dígitos, para governador – dois dígitos – e, para finalizar, o voto para presidente da República – também com dois dígitos. O simulador foi criado nas eleições de 2014. Segundo a Justiça Eleitoral, a ferramenta ajuda a reduzir o tempo de votação, evitando longas filas nas seções eleitorais. “Isso porque o treino na urna virtual permite maior compreensão, por exemplo, da ordem de escolha dos candidatos durante a votação”, informou o TSE. Para acessar o simulador, basta entrar no portal do TSE e seguir as orientações para começar a votar. Há a opção de votar tanto no primeiro turno quanto no segundo turno.