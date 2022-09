Datafolha em SP: Haddad lidera com 41% dos votos válidos; Tarcísio tem 31%, e Garcia, 22%

Em relação ao último levantamento, do dia 22 de setembro, petista oscilou xxxxxx pontos; ex-ministro subiu um ponto, e tucano permanece estável

Montagem Jovem Pan: ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO, LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO, ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Haddad, Tarcísio Gomes de Freitas e Rodrigo Garcia disputam os primeiros lugares da pesquisa



A três dias do primeiro turno das eleições de 2022, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) segue liderando a disputa para o governo de São Paulo. É o que aponta a nova pesquisa Datafolha, divulgada na noite desta quinta-feira, 29. De acordo com o levantamento, o petista tem 41% dos votos válidos, que excluem brancos e nulos. O ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Estado, tem 31%. O atual governador Rodrigo Garcia (PSDB) se manteve em terceiro lugar na disputa, com 22%. Se a eleição fosse hoje, portanto, o candidato do PT disputaria o segundo turno contra o postulante do Republicanos. Na reta final da campanha, o instituto utilizará apenas os votos válidos, em consonância com o critério que é utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para contabilizar os votos do pleito.

Segundo turno e cenário espontâneo

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Haddad marca 21%, mesmo índice alcançado no dia 22 de setembro. Tarcísio é lembrado por 16% dos eleitores (13% na última pesquisa), e Rodrigo, 9%, mesmo percentual da pesquisa da última semana. A nova pesquisa Datafolha traz cenários para disputas de segundo turno. O ex-prefeito de São Paulo viu cair sua vantagem para o ex-ministro da Infraestrutura, mas ainda seria eleito para o Palácio dos Bandeirantes. De acordo com o instituto, o petista tem 48% das intenções de voto, ante 40% de Gomes de Freitas – na última semana, o petista tinha 49%, e o candidato do Republicanos, 38%.

Em um embate com o atual governo, Haddad vence por 45% a 40%. Os dois oscilaram negativamente um ponto, dentro da margem de erro, em relação ao levantamento da quinta-feira, 22. O petista foi de 46% para 40%, enquanto o tucano caiu de 41% para 40%. Neste cenário, brancos e nulos são 12%; outros 3% não souberam responder. O Datafolha ouviu 2.000 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro em 85 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-07547/2022.