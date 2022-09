Datafolha: Lula cresce e soma 47% das intenções de votos; Bolsonaro tem 33%

Ex-ministro Ciro Gomes (PDT) recuou de 8% para 7%, enquanto a senadora Simone Tebet ficou com 5%

Faltando 10 dias para o primeiro turno das eleições de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue à frente nas pesquisas eleitorais ao Palácio do Planalto e aparece como escolha de 47% dos eleitores brasileiros. É o que aponta o novo levantamento do Datafolha, divulgado nesta quinta-feira, 22, que mostra o petista a 14 pontos percentuais de vantagem do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição e principal oponente de Lula na disputa à Presidência, que soma 33% de apoio. O resultado reflete uma oscilação positiva de dois pontos do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), dentro da margem, ao mesmo tempo que aponta uma estabilidade do atual chefe do Executivo. Entre os outros concorrentes, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) permanece em terceiro lugar, mas oscilou negativamente, passando de 8% para 7% na pesquisa mais recente. Já a senadora Simone Tebet (MDB) se manteve com 5% de apoio dos eleitores, enquanto Soraya Thronicke (União Brasil) recuou para 1%. Os demais candidatos – Luiz Felipe d’Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Vera Lúcia (PSTU), Léo Péricles (Unidade Popular), José Maria (Democracia Cristã) e Kelmon Souza (PTB) não chegaram a 1%. Brancos e nulos são 4%. Outros 2% não souberam responder. Considerando apenas os votos válidos, excluídos os brancos, nulos e os indecisos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 50% dos votos válidos. Ou seja, não é possível afirmar que o petista será eleito no primeiro turno, uma vez que ele precisaria ter 50% dos votos mais um. Apesar da possibilidade, o Datafolha testou um cenário para a segunda etapa do confronto entre Lula e Bolsonaro. De acordo com o instituto, o petista vence por 54% a 38%. Neste recorte, brancos e nulos são 7% e 2% não sabem.

Ainda segundo o instituto, no cenário espontâneo, em que não são apresentados os nomes dos candidatos, o ex-presidente Lula também cresceu nas intenções de votos, passando de 41% de apoio dos eleitores para 42%, com oscilação dentro da margem. O presidente Bolsonaro, por sua vez, também registrou alta de 1 ponto percentual, passando de 30% para 31% de menções entre os participantes. Ciro Gomes se manteve com 4%; Simone Tebet, com 3%; outras repostas somam 3%; brancos e nulos, 4%, e indecisos, 14%. Ao considerar o perfil dos participantes, os dados do Datafolha mostram uma vantagem de Lula na comparação com Bolsonaro entre as mulheres (49% a 29%); os jovens de 16 a 24 anos(54% a 24%); eleitores com ensino fundamental (56% a 26%); os mais pobres (57% a 24%); quem se declara preto (55% a 25%) e no grupo de católicos (53% a 28%), assim como entre os beneficiários do Auxílio Brasil (59% a 26%). Quanto a regiões do país, o petista libera no Sudeste, com 41% de apoio, ante 36% do atual presidente, e no Nordeste, com 62% das intenções de votos, contra 24% de Bolsonaro. No Sul, Centro e Norte, os concorrentes estão tecnicamente empatados.