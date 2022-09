Datafolha: Lula lidera com 45%; Bolsonaro tem 33%

Ex-ministro Ciro Gomes (PDT) tem 8%, ante 5% da senadora Simone Tebet

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Clauber Cleber Caetano/PR Reprodução / Twitter @cirogomes Flickr Simone Tebet Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet são os candidatos mais competitivos da corrida presidencial de 2022



A 17 dias das eleições de 2022, a disputa pela Presidência da República segue estável, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança e sustentando uma vantagem de mais de 10 pontos de vantagem. É o que aponta a mais recente pesquisa Datafolha, divulgada na noite desta quinta-feira, 15. Segundo o levantamento, o petista soma 45% das intenções de voto na corrida ao Palácio do Planalto, o mesmo patamar alcançado há uma semana, o que assegura 12 pontos à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL), que figura na segunda posição, com 33% – em relação ao levantamento anterior, o mandatário do país oscilou negativamente um ponto, dentro da margem de erro. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT), por exemplo, passou de 7% para 8% na pesquisa mais recente, enquanto a senadora Simone Tebet (MDB) se mantém com 5% de apoio entre os eleitores. Soraya Thronicke (União Brasil) tem 2%. Os demais candidatos – Luiz Felipe d’Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Vera Lúcia (PSTU), Léo Péricles (Unidade Popular), José Maria (Democracia Cristã) e Kelmon Souza (PTB) não pontuaram. Brancos e nulos são 4%. Outros 2% não souberam responder.

Considerando apenas os votos válidos, excluídos os brancos, nulos e os indecisos, o candidato do PT tem 48% dos votos válidos. Ou seja, se a eleição fosse hoje, a disputa presidencial seria resolvida em segundo turno. O Datafolha, inclusive, testou o cenário da segunda etapa do confronto. De acordo com o instituto, o petista vence por 54% a 38%. Neste recorte, brancos e nulos são 7% e 2% não sabem.

Entre os eleitores que ganham até dois salários mínimos (49% do eleitorado brasileiro), Lula tem 52% das intenções de voto, ante 27% do presidente Jair Bolsonaro. Entre os beneficiários do Auxílio Brasil, o petista bate o mandatário do país por 57% a 26%, o que indica que o aumento de R$ 200 concedido a três meses da eleição não surtiu o efeito esperado pelo QG da reeleição. Na faixa de quem ganha de 2 a 5 salários mínimos, há um empate técnico entre Bolsonaro (40%) e Lula (39%). Entre as mulheres, que representam 52% da amostra do Datafolha, o petista tem 46% das intenções de voto, contra 29% do postulante do Partido Liberal (PL). Entre os homens, o atual presidente da República lidera por 44% a 37% – em relação à pesquisa anterior, no entanto, o chefe do Executivo federal caiu sete pontos.

O melhor desempenho de Bolsonaro ocorre entre os evangélicos. Neste segmento, o presidente da República venceria em primeiro turno, uma vez que tem 49% das intenções de voto (52% dos votos válidos), contra 32% de Lula, uma vantagem de 17 pontos. Entre os católicos, por sua vez, o petista tem 51% (53% dos válidos), ante 28% de seu adversário.

Pesquisa espontânea

No cenário espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Lula tem 41%, ante 31% de Bolsonaro, o que indica uma cristalização dos votos dos dois principais candidatos ao Palácio do Planalto. Ciro Gomes tem 4% e Tebet, 3%. A pesquisa ouviu 5.926 pessoas em 300 municípios entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-04099/2022.