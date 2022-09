Barreira antidrone vai proteger STF e TSE nas eleições de 2022

Segurança será reforçada em Brasília com as mesmas ações preventivas usadas nas comemorações do 7 de setembro

Valter Campanato/Agência Brasil Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília



Com receio de ações violentas, a segurança será reforçada no dia das eleições de 2022. Em Brasília, as sedes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) são a maior preocupação. As ações preventivas usadas nas comemorações do 7 de setembro serão mantidas no dia do pleito eleitoral. Um dos exemplos é o da barreira antidrone, com sensores que detectam e bloqueiam o uso do equipamento. Outra medida tomada é a de que todo equipamento que vai sobrevoar a Praça dos Três Poderes deverá ser cadastrado. O STF e o TSE prometem garantir o pleno exercício das atribuições de todos os magistrados e servidores. Uma rota de fuga para os que trabalharão no dia 2 de outubro já foi criada para casos de emergência.

*Com informações do repórter Maicon Mendes