Datafolha no RJ: Cláudio Castro tem 44% dos votos válidos; Freixo, 31%

Cláudio Castro e Marcelo Freixo disputam Governo do Rio de Janeiro



A três dias do primeiro turno das eleições de 2022, o governador Cláudio Castro (PL) ultrapassa os 10 pontos de vantagem na disputa ao Governo do Rio de Janeiro. Segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 29, o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 44% dos votos válidos, que excluem brancos e nulos, ante 31% do deputado federal Marcelo Freixo (PSB), que figura na segunda posição e recebe o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois candidatos que lideram a corrida para o Palácio do Guanabara oscilaram negativamente em relação ao levantamento divulgado no dia 25 de setembro. O atual chefe do Executivo estadual caiu um ponto, e o pessebista, dois, estando ambas oscilações dentro da margem. Outros candidatos também foram testados na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos concorrentes. O candidato do PDT, Rodrigo Neves, aparece na terceira colocação, com 11% das intenções de voto, enquanto outros concorrentes somam 14%.

O Datafolha também testou cenário de segundo turno. De acordo com a pesquisa desta quinta-feira, se a eleição fosse hoje, Cláudio Castro venceria a disputa com 46% dos votos, contra 38% de Marcelo Freixo. Brancos e nulos seriam 12% e indecisos, 4%. Na pesquisa espontânea, isto é, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, 37% dos eleitores não sabem em quem vão votar. No levantamento anterior, o número representava 35% do eleitorado. Dos entrevistados, 25% mencionam o atual governador e 18%, o deputado federal, que oscilou positivamente dois pontos. A pesquisa ouviu 1.500 eleitores no Estado entre 27 e 29 de setembro, em 44 municípios fluminenses, e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-03260/2022.