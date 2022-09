Ciro Gomes culpa PT por crises sem fim em governos do Rio de Janeiro

Pedetista não economizou nas críticas ao partido de Lula em sua passagem pela capital fluminense

BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ciro Gomes (PDT) disputa pela quarta vez a corrida à presidência da República



Neste domingo, 25, Ciro Gomes (PDT) participou de uma carreata e de caminhadas em Copacabana e na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde não economizou nas críticas ao Partido dos Trabalhadores: “Não há cidade no mundo mais bem desenhada por Deus do que o Rio de Janeiro. Porém, talvez no Brasil não há cidade ou Estado mais sofrido na sua contradição do que o Rio de Janeiro. Eu diria a você que com o apoio do PT o crime organizado tomou conta do Palácio das Laranjeiras. É uma coisa impressionante a quantidade de governadores que foram do palácio para a cadeia. Não é possível que a gente não entenda que essa é uma questão de modelo. Nós precisamos mudar o modelo econômico. O eu tenho para oferecer ao Rio é uma consolidação definitiva da dívida do Rio com a União federal em troca de um programa de investimento que veja concretamente os problemas do Rio”.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore