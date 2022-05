‘É bom o DiCaprio ficar de boca fechada’, diz Bolsonaro

Ator hollywoodiano pediu que jovens brasileiros fizessem título de eleitor para poder votar neste ano e é crítico do atual governo brasileiro

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro não gostou de menções de DiCaprio ao processo eleitoral no Brasil



O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a mencionar o ator norte-americano Leonardo DiCaprio nesta terça, 3. Nos últimos dias, DiCaprio se envolveu na campanha das redes sociais que incentiva os jovens brasileiros de 16 e 17 anos a fazerem o título de eleitor para participar da votação deste ano, mas Bolsonaro o citou enquanto falava sobre preservação ambiental em seu governo a apoiadores nas proximidades do Palácio do Planalto. “É bom o DiCaprio ficar de boca fechada”, disse o presidente nesta manhã. As medidas e políticas do governo Bolsonaro para a Amazônia são criticadas pelo ator, que é engajado em causas ambientais.

Bolsonaro já havia respondido a DiCaprio há poucos dias. No dia 29 de abril, o brasileiro citou, em tom de zombaria, um tweet em que o americano pedia que os jovens votassem. “Obrigado pelo apoio, Leo! É realmente importante ter todos os brasileiros votando nas eleições que estão por vir. Nosso povo decidirá se quer manter nossa soberania sobre a Amazônia ou ser governado por ladrões que servem interesses estrangeiros especiais. Bom trabalho em ‘O Regresso’!”, escreveu o mandatário. Desde então, DiCaprio voltou a pedir que os jovens votem, em tweet em português. Outra estrela do cinema que pediu que os jovens brasileiros façam a diferença na eleição é Mark Ruffalo, que interpreta o super-herói Hulk nos filmes da Marvel.