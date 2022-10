Eduardo Riedel é eleito governador de Mato Grosso do Sul

Com 93% das urnas apuradas, ex-secretário de Infraestrutura do Estado tinha 56,4% dos votos, ante 43,6% de Capitão Contar, segundo o TSE

Reprodução/Facebook Antes da disputa, Eduardo Riedel era secretário de Infraestrutura do Estado



Eduardo Riedel (PSDB) foi eleito neste domingo, 30, governador do Mato Grosso do Sul. Com 92,85% das urnas apuradas, o ex-secretário de Infraestrutura do Estado acumula 56,43% dos votos e tem sua vaga garantida para os próximos quatro anos. Riedel venceu no segundo turno o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), que computa 43,57% dos votos. No primeiro turno das eleições, Riedel e Contar ficaram tecnicamente empatados com 100% das urnas apuradas. Na oportunidade, o Capitão Contar conquistou 26,71% dos votos, enquanto Riedel ficou com 25,16%. Além deles, também estavam na disputa André Puccinelli (MDB), Marquinhos Trad (PSD), Rose Modesto (União Brasil), Adonis Marcos (PSOL) e Giselle (PT), que ficaram de fora. Antes da votação do primeiro turno, pesquisas apontavam um segundo cenário entre Puccinelli e Riedel. No entanto, o ex-governador sul-matrogrossense acabou ficando na terceira colocação, com 17,18% dos votos. Inclusive, um dos possíveis fatores responsáveis por isso foi a atuação do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele apoiava a candidatura de Riedel, mas pediu votos para o Capitão Contar poucos dias antes da eleição.