Eleições 2022: Médica Nise Yamaguchi anuncia pré-candidatura ao Senado

Através das redes sociais, a médica disse que ainda não definiu seu partido, mas afirmou ser uma pessoa ‘independente’

Leopoldo Silva/Agência Senado - 01/06/2021 Nise Yamaguchi anunciou que deseja se candidatar ao Senado em 2022



A médica Nise Yamaguchi anunciou, na tarde desta terça-feira, 21, sua pré-candidatura ao Senado nas Eleições de 2022. Através das redes sociais, a imunologista e oncologista disse que ainda não definiu seu partido, mas afirmou que é uma pessoa “independente”. Em vídeo, ela informou que sua ideia é se candidatar pelo Estado de São Paulo. “Não tenho partido. Não sou política. Não sei ainda qual partido eu vou acolher. Mas eu sei que vou ser uma pessoa independente. Estou dizendo que vou ter uma candidatura independente. Qual vai ser o partido? O mais ético que eu encontrar”, declarou. “Eu tenho a certeza de que, com a ajuda de todos, nós vamos conseguir fazer a diferença. Estou me alinhando nas trincheiras, porque é uma guerra. É uma guerra biológica, uma guerra de inescrupulosidade, de questões antiéticas, de agressões, de tentativas de descaracterizações dos ideais das pessoas. Mas eu acredito que o amor tudo pode”, completou.

Nise Yamaguchi esteve na mira da CPI da Covid-19, sendo investigada por fazer parte do “gabinete paralelo”, um grupo de suporte e assessoramento ao presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre medidas a serem adotadas durante a pandemia do novo coronavírus. Além disso, a médica notabilizou-se por defender o tratamento “precoce” contra a Covid-19, indicando medicamentos sem eficácia contra a doença. “Não conheço os meandros, não quero estar no ‘toma lá, da cá’, não quero fazer acordos que eu não tenho como cumprir, porque minha ética não vai permitir. Se Deus não permitir que eu seja senadora, vou continuar meu trabalho de formiguinha”, acrescentou a médica, demonstrando estar emocionada.

Assista ao anúncio da médica abaixo: