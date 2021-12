Arnaldo Jabor é internado no Sírio-Libanês após sofrer AVC

Cineasta, de 81 anos, foi hospitalizado na última quinta-feira, 16, e permanece sedado depois da realização de um procedimento de desobstrução de coágulo

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Arnaldo Jabor é conhecido por dirigir filmes como 'Eu Te Amo' e 'Toda Nudez Será Castigada'



O cineasta, jornalista e escritor Arnaldo Jabor, de 81 anos, foi internado na última quinta-feira, 16, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sofrer um AVC isquêmico. Segundo o último boletim médico divulgado na noite desta segunda-feira, 20, “o paciente foi submetido a um procedimento vascular para desobstrução de coágulo e permanece em acompanhamento clínico ainda sob sedação”. Jabor está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Dr. Rogério Tuma. O cineasta dirigiu o filme “Eu Sei que Vou Te Amar”, que garantiu o prêmio de melhor atriz a Fernanda Montenegro no Festival de Cannes. Em 1995, Jabor iniciou sua carreira como colunista do O Globo, seguindo para CBN e para outros telejornais da Rede Globo.