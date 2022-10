Em apoio à Jovem Pan, manifestantes realizam ato pela liberdade de expressão

Evento foi realizado em oposição à censura imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral; deputados federais Eduardo Bolsonaro, Coronel Tadeu e Luiz Philippe de Orleans e Bragança participaram do ato

Eduardo Morgado/Jovem Pan Manifestantes se unem a parlamentares em ato que declara apoio à Jovem Pan



Manifestantes realizaram um protesto na Avenida Paulista contra a censura imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à Jovem Pan. Entre os presentes no ato realizado na noite desta terça-feira, 25, na capital paulista, estão os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Coronel Tadeu (PL-SP) e Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP). De acordo com os organizadores, a manifestação foi uma reação às recentes decisões judiciais que restringem a liberdade de expressão. De forma pacífica, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) portavam placas com a capa da Constituição Federal, cartazes com palavras de ordem, bandeiras com os números do atual chefe do Executivo federal e de seu candidato ao governo do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Alguns colocaram narizes de palhaço e outros estavam com a boca tampada por fitas pretas, com as palavras ‘censura’ escritas no rosto. Na caçamba de uma picape, Luiz Philippe celebrou a presença de pouco mais de 2.200 pessoas, segundo a Polícia Militar de São Paulo, divididas entre a sede da Jovem Pan e no Museu de Arte de São Paulo (Masp). “Temos um grupo de brasileiros conscientes. Sabemos qual é a maldade e o tamanho do combate ao comunismo”, afirmou. Entre as falas dos congressistas, os manifestantes cantaram o hino do Brasil e realizaram uma reza coletiva. Já Tadeu, relembrou a facada sofrida por Bolsonaro em Juiz de Fora (MG). “Nós não podemos abandonar Jair agora, falta pouco. Faltam 120 horas para nos depararmos com as urnas. Não desistam, porque o lado de lá não vai desistir”, pediu o parlamentar. O ato, que teve início pouco depois das 19h e se estendeu até as 21h30, fechou uma das vias da Avenida Paulista e contou com o apoio das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota).