Em encontro com advogados, Fachin diz que TSE vai combater ações que arrisquem a democracia

Grupo afirmou que é favorável ao voto por meio das urnas eletrônicas e à pacificação das discussões

Nelson Jr./SCO/STF Presidente do TSE, ministro Edson Fachin, se reuniu com um grupo de 11 advogados



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, garantiu, nesta segunda-feira, 8, que a Justiça Eleitoral vai combater ações que arrisquem a democracia durante as eleições de 2022. De acordo com o magistrado, a pluralidade de opiniões e o diálogo são fundamentais para nortear a atuação do TSE durante as eleições e “que a estrada da paz e a garantia do direito de escolha” são premissas para o exercício pleno da democracia no país. “A Justiça Eleitoral atuará de modo firme, a evitar que as pseudoafirmações de fraude comprometam a paz e a segurança das pessoas e arrisquem a eficácia da escolha popular”, afirmou Fachin durante encontro com um grupo de 11 advogados.

Para o presidente do TSE, a Justiça Eleitoral tem por objetivo assegurar a normalidade eleitoral, baseada em dois pressupostos básicos. “Em primeiro lugar, o respeito às regras do jogo e a aceitação do julgamento popular, fielmente espelhado pelas urnas eletrônicas. Em segundo lugar, a manutenção incondicionada de sua natureza pacífica, que por sua vez impõe, sem mais, o exercício indiscriminado da tolerância”, explicou. O grupo de advogados, representado por Géssica Roberta de Almeida Araújo, destacou que a reunião foi uma oportunidade de apresentar o ponto de vista dos juristas e os esforços para o aprimoramento democrático. Géssica frisou que os advogados são favoráveis ao voto por meio das urnas eletrônicas e à pacificação das discussões políticas.