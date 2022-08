Em saída da presidência do TSE, Fachin diz que democracia ‘se verga, mas não quebra com fake news’

Ministro defendeu o regime político brasileiro e disse acreditar que as eleições de 2022 ocorrerão em clima de paz

Antonio Augusto/Secom/TSE Ministro Edson Fachin comandou, pela última vez, a sessão do TSE nesta terça-feira, 9



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, afirmou, nesta terça-feira, 9, que a democracia ‘se verga, mas não quebra com as fake news’. O magistrado defendeu o regime político brasileiro e disse acreditar que as eleições de 2022 ocorrerão em clima de paz. As declarações foram feitas durante sua última sessão no comando da Corte. “Tenho a certeza inabalável que a democracia se verga, mas não se dobra, nem quebra com as fake news. Tenho ainda mais certeza que em outubro próximo, o povo brasileiro elegerá com paz, segurança e transparência um terço do Senado, 513 deputados federais, mais de mil deputados estaduais e 27 governadores”, comentou. O sucessor de Fachin será o ministro Alexandre de Moraes, cuja posse está marcada para 16 de agosto.

Além de defender a democracia, durante discurso de despedida, Fachin fez um balanço da gestão e destacou as principais ações realizadas durante o mandato. Entre as citadas pelo ministro estão a busca pela paz e segurança das eleições e o combate à desinformação durante o processo eleitoral. “Ao longo dos últimos 175 dias, os afazeres desse tribunal foram direcionados a busca por paz e segurança nas eleições gerais de 2022, o que se deu por meio do diálogo, da estruturação do combate à desinformação, da busca de eficiência na gestão do processo eleitoral, da promoção da transparência eleitoral da integridade e da diversidade”, concluiu.