Ana Paula diz que entrevista de Bolsonaro em podcast ajudou a expor perigo da ‘volta do PT ao poder’

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is analisaram as declarações do presidente ao programa Flow, que teve uma duração de mais de cinco horas e bateu recordes de audiência em acessos simultâneos

Clauber Cleber Caetano/PR - 18/07/2022 Presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista ao Flow Podcast e bateu recorde de espectadores simultâneos durante a transmissão



O presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu uma entrevista ao ‘Flow Podcast‘ na noite da última segunda-feira, 9, e acusou os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de ter um “viés de esquerda” em suas atuações. Entre suas afirmações, o mandatário disse que busca ampliar o acesso de “cidadãos de bem” ao armamento e defendeu a medida realizada durante seu governo. “Arma de fogo se faz presente. Por que o Supremo não derrubou? Porque um ministro pediu vistas e não tem prazo para entregar. Sabemos o viés de esquerda na maioria dos ministros do Supremo, porque são favoráveis ao desarmamento, mas não abrem mão de segurança armada e carro blindado”, argumentou. O magistrado que pediu vistas do processo por tempo indeterminado foi Kássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro em setembro do ano passado. A entrevista do chefe do Executivo federal, porém, bateu recorde de acessos simultâneos durante a transmissão. Com 558.478 pessoas acompanhando as falas presidenciais ao vivo, o mandatário bateu o recorde do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante sua entrevista ao podcast ‘PodPah’, que teve uma audiência simultânea de 292 mil pessoas.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, desta terça-feira, 9, a comentarista Ana Paula Henkel afirmou que se surpreendeu com a longevidade de Bolsonaro após o presidente permanecer por mais de cinco horas conversando com o anfitrião Igor 3K. “Nós temos visto nos Estados Unidos nos últimos quatro anos o presidente Donald Trump que discursa por duas horas, duas horas e dez minutos e nós achamos muito, até por um homem da idade dele. Agora, cinco horas ininterruptas e o presidente [Bolsonaro] sem nenhuma ‘colinha’, tudo da cabeça e do coração”, disse. A analista ressaltou que as falas do presidente ajudaram a ‘virar a chave’ na cabeça de alguns eleitores que não aprovavam a condução do atual governo federal. “Acredito que essa entrevista do presidente de cinco horas virou a chave de muita gente que, se não entendeu até agora, passou a entender o perigo que é a volta do PT aos comandos da direção do Brasil”, declarou.

Confira a íntegra do programa desta terça-feira, 9: