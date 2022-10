Fábio Faria sugere boicote dos eleitores a pesquisas eleitorais no segundo turno: ‘Deixem dar Lula 100% a zero’

Ministro das Comunicações do governo Bolsonaro pediu aos seus seguidores que não participem dos levantamentos de intenção de voto até a definição do pleito nacional

VITORINO JUNIOR/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fábio Faria ocupa o cargo de ministro das Comunicações do governo Jair Bolsonaro



O ministro das Comunicações, Fábio Faria, utilizou as suas redes sociais nesta terça-feira, 4, para realizar um pedido aos seus seguidores e aos eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL): um boicote às pesquisas eleitorais de intenção de voto. Em um vídeo publicado no Twitter e no Instagram, o membro do governo federal pede aos brasileiros que “não respondam mais nenhuma pesquisa desses institutos de pesquisa nesse segundo turno”. Em seguida, Faria elenca os erros cometidos pelos institutos e pede: “Se eles erraram por 14, 22 e 17%, deixem eles errarem por 50, 60%. Deixem dar Lula 60, 50, 100% a zero”. Em sua publicação, o ministro argumenta que a divulgação de levantamentos de intenção de voto são utilizados como arma de manipulação do eleitor e que a prática deveria ser proibida. “Não vamos permitir que os institutos prestem esse desserviço ao Brasil. Peço a todos que apoiam o presidente que não respondam nenhuma pesquisa do IPEC, Datafolha e similares no 2º turno. Não tem problema, a gente sabe que o que vale é o voto de vocês”, finalizou. O posicionamento de Faria assemelha-se à posição do ministro da Casa-Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), que pediu no último domingo, um boiote aos institutos de pesquisa como resposta aos erros cometidos nos levantamentos destas eleições. “Assim, ficará desde o início provado que qualquer resultado é fraudulento! Elas erraram absurdamente, criminosamente ou não? Somente uma investigação profunda poderá revelar”, disse Nogueira.