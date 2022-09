Família de David Miranda diz que candidatura para reeleição do deputado federal será retirada

Parlamentar, internado na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI), está em estado grave, mas estável

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados David Miranda está internado em um hospital na Zona Sul do Rio há mais de um mês, após sentir dores abdominais



O deputado federal David Miranda (PDT-RJ) terá a candidatura à reeleição retirada das eleições 2022. Isso é o que afirma a família do político. Nas redes sociais, nesta terça-feira, 20, o marido do parlamentar, o jornalista Glenn Greenwald, explicou que a medida foi tomada por motivos de saúde. O deputado está internado em um hospital na Zona Sul do Rio há mais de um mês, após sentir dores abdominais. Inclusive, ele está hospitalizado na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI). Em relação ao estado de saúde de David Miranda, o marido dele disse que é considerado grave, mas estável. Greenwald comentou também que a decisão de retirar a candidatura foi tomada após conversas entre familiares e amigos do parlamentar. “É uma decisão extremamente difícil. Eu disse, desde o começo da internação dele, no dia 6 de agosto, que a única pessoa que deveria tomar decisões sobre a candidatura do David é o David. Mas, infelizmente, essa não é a nossa realidade. Essa decisão caiu em cima de mim e eu me consultei com todas as pessoas próximas do David e houve um consenso de que é a única decisão a ser tomada”, afirmou.