Fernando Haddad confirma escolha de Lúcia França como candidata a vice em SP

Segundo o petista, definição acontece após ‘muitas tratativas’ entre os seis partidos que compõem aliança da esquerda no Estado

Reprodução / Twitter @ProfLuciaFranca/ Professora Lucia França é candidata a vice-governadora de São Paulo, em chapa conjunta com Fernando Haddad



O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT) anunciou na tarde desta sexta-feira, 5, o nome de Lúcia França (PSB) como candidata a vice-governadora em sua chapa na disputa ao governo paulista. A confirmação acontece no último dia previsto no calendário da Justiça Eleitoral para as convenções partidárias e homologação de candidaturas para as eleições 2022. Segundo Haddad, a escolha de Lúcia acontece depois de muitas tratativas entre os seis partidos que compõem aliança da esquerda. “[…] Em busca de uma mulher para compor a nossa chapa ao governo do Estado, pedi ao PSB que indicasse o nome. A indicação me chegou e não poderia me dar maior satisfação: a educadora Lúcia França será a nossa vice”, afirmou o candidato, em mensagem compartilhada nas redes sociais. A definição da candidata a vice marca mais uma vez o acordo entre PT-PSB em São Paulo, que teve início com a retirada da candidatura de Márcio França (PSB), esposo de Lúcia, ao governo local, com declaração pública de apoio a Fernando Haddad e, em contra partida, a definição do ex-governador como candidato de ambos partidos ao Senado Federal. A menos de dois meses das eleições 2022, Haddad lidera as pesquisas eleitorais ao Palácio dos Bandeirantes, com 33% das intenções de voto.