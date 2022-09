Garcia debocha de Tarcísio após candidato cometer gafe e ‘esquecer’ local de votação

Ex-ministro da Infraestrutura não respondeu a um questionamento sobre onde iria votar no dia 2 de outubro; candidato apoiado pelo governo federal disse que informação ‘fugiu’ de sua cabeça

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 20/09/2022 Rodrigo Garcia está empatado tecnicamente com Tarcísio Gomes de Freitas nas principais pesquisas de intenção de voto



O candidato ao governo do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), utilizou as suas redes sociais para debochar do ex-ministro da Infraestrutura e seu adversário na corrida ao Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos). Isso porque o nome apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu uma entrevista à TV Vanguarda, afiliada da TV Globo no Vale do Paraíba, e foi questionado sobre a mudança do seu domicílio eleitoral para São José dos Campos em 2021. Tarcísio, então, respondeu que tem “vínculo afetivo” por ter frequentado a região durante sua vida. Em seguida, a apresentadora perguntou em qual seria o local de votação do político. Tarcísio permaneceu em silêncio e desconversou: “É em um colégio”. A comunicadora continuou, perguntou qual seria o colégio e o ex-ministro não soube responder. “Fugiu à cabeça”, justificou. Após o ocorrido, Rodrigo Garcia publicou uma mensagem em seu Twitter com o vídeo da ‘gafe’ de seu adversário com um link direcionado ao site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para que a população saiba onde será seu local de votação. “Tarcísio já que é a primeira vez que você vota em SP, clica aqui pra descobrir o seu local de votação”, publicou o tucano. O líder nas pesquisas de intenção de voto para assumir o Palácio do Bandeirantes, Fernando Haddad (PT), aproveitou a situação e divulgou seu local de votação nas redes: “A quem interessar, eu voto há anos na Zona Eleitoral 258 – Seção 10, em Indianópolis”.