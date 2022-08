Garcia escolhe Geninho Zuliani como vice e define chapa que disputará o governo de SP

Deputado federal do União Brasil irá integrar a maior coligação das eleições paulistas; Edson Aparecido, ex-secretário de Saúde da capital, será candidato ao Senado Federal

Reprodução/Facebook/Geninho Zuliani Atual deputado federal por São Paulo, Geninho Zuliani é aliado de Rodrigo Garcia desde os tempos de DEM



O deputado federal Geninho Zuliani (União Brasil-SP) foi confirmado nesta quinta-feira, 04, como candidato a vice na chapa de Rodrigo Garcia (PSDB) na disputa pelo governo do Estado de São Paulo. A informação havia sido antecipada pela Jovem Pan na noite da última quarta e, agora, o atual governador utiliza suas redes sociais para anunciar a escolha do parlamentar, que irá integrar a maior coligação das eleições paulistas – que conta com as legendas que encabeçam a disputa, além do Podemos, Cidadania, Solidariedade, PROS, Avante, Patriota e PP. Zuliani, além de presidir o União Brasil na cidade onde mora, em São José do Rio Preto, foi escolhido pelo atual mandatário do Palácio dos Bandeirantes devido a proximidade de ambos desde os tempos em que ambos estavam filiados ao DEM – a sigla uniu-se com o PSL, em outubro de 2021, e juntas viraram o União Brasil.

Com a escolha, o tucano passará a contar com um cobiçado ativo eleitoral: o tempo de televisão. O União Brasil era um dos partidos mais cotados em decorrência da visibilidade televisiva que terá nas eleições. Recentemente, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad (PT), passou a flertar com o União devido o impasse com o PSDB, que foi resolvido. Para a eleição, o atual governador com amplo espaço na propaganda eleitoral na rádio e na televisão, além do apoio de mais de 500 prefeitos, para crescer nas pesquisas e garantir a ida ao segundo turno. Garcia também aproveitou para informar que o ex-secretário de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido (MDB), será lançado como candidato ao Senado Federal.