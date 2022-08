Lula e Janones se reúnem nesta quinta para discutir possível apoio a candidatura do petista

Encontro ocorrerá no período da tarde em São Paulo e a expectativa é a de que ambos cheguem a um consenso

Najara Araújo/Câmara dos Deputados Andre Janones atualmente é pré-candidato à Presidência da República pelo Avante



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta quinta-feira, 4, com o deputado federa André Janones (Avante) em São Paulo. O encontro está marcado para as 3 horas da tarde. A expectativa é a de que os dois cheguem a um consenso que garanta o apoio de Janones a Lula na disputa pelo Palácio do Planalto. Janones atualmente também é candidato e tem aparecido na 5ª colocação nas pesquisas de intenção de voto. Entretanto, ele já sinalizou que poderia abrir mão de sua candidatura caso o petista inclua alguns pontos no seu plano de governo.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina