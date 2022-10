Gladson Cameli é reeleito governador do Acre com 56,70% dos votos

Candidato do PP superou Jorge Viana (PT) com larga vantagem durante toda a campanha eleitoral

Reprodução/ Twitter @GladsonCameli Gladson Cameli está na política desde 2007 e passou pelos cargos de deputado federal e senador



Gladson Cameli (PP) foi reeleito governador do Estado do Acre neste domingo, 2, com larga margem para o segundo colocado Jorge Viana (PT) por 56,70% a 24,15% dos votos. Aos 44 anos, Cameli segue a tradição da família de governadores do Estado depois que seu avô, Orleir Cameli, ocupou o mesmo cargo entre 1995 e 1999. De acordo com pesquisas do IPEC, Gladson era favorito à reeleição desde o início da corrida eleitoral. No dia 29 de agosto ele já registrava 51% dos votos, margem que se manteve estável e cresceu no fim da campanha, chegando a 58% em 19 de setembro. Em sua campanha, o governador focou nas questões de saúde e no ensino infantil (creches), além de buscar o eleitorado feminino com a vice Mailza. Aliado ao presidente Jair Bolsonaro em 2018, Cameli se elegou com mais de 220 mil votos válidos, mas se distanciou do presidenciável durante a pandemia de Covid-19. Sua gestão é aprovada por 52% da população acreana, de acordo com pesquisa do IPEC feita em 20 de setembro. Formado em Engenharia Civil, Gladson entrou na política em 2007 como deputado federal, cargo ao qual foi reeleito em 2010. Nas eleições de 2014 se candidatou ao Senado e venceu com 58% dos votos.