Guilherme Boulos assume coordenação da campanha de Lula em SP

Líder do MTST também será responsável por fortalecer a mobilização popular em torno de Fernando Haddad, pré-candidato ao governo do Estado

Reprodução/Twitter/@LulaOficial Boulos já vinha acompanhando alguns eventos políticos ao lado do ex-presidente



Líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Guilherme Boulos (PSOL) será coordenador-geral da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo para a presidência da República. A definição do cargo aconteceu em reunião nesta segunda-feira, 11, pela coordenação da pré-campanha do Partido dos Trabalhadores (PT). Guilherme Boulos foi candidato a prefeito de São Paulo em 2020, ao lado de Erundina, e já vinha acompanhando alguns eventos políticos ao lado do ex-presidente Lula. Integrante do conselho político do petista, ele será responsável por organizar a pré-campanha em território paulista, além de trabalhar para “fortalecer a mobilização popular em torno do ex-presidente e de Fernando Haddad”, que é pré-candidato ao governo de São Paulo.

Guilherme Boulos também chegou a ser pré-candidato ao governo paulista, mas anunciou sua desistência em março desse ano, quando defendeu uma unidade da esquerda no Estado para derrotar os tucanos e o bolsonarismo. A expectativa é que ele concorra a uma cadeira da Câmara dos Deputados, para a formação de uma Bancada da Esquerda, o que ele continua defendendo. “Somaremos forças para derrotar o bolsonarismo e eleger uma grande bancada de esquerda que garanta a reconstrução do Brasil a partir de 1º de janeiro de 2023”, afirmou em nota. Boulos terá o apoio de Luiz Marinho, dirigente petista, na coordenação da pré-campanha petista em São Paulo.