Haddad buscará aliança com Garcia para vencer eleição em São Paulo no 2º turno

Fernando Haddad vai disputar 2º turno do Governo de São Paulo com Tarcísio de Freitas



Com o fim das apurações dos votos das eleições 2022 para o Governo de São Paulo, e a definição do segundo turno entre Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), o candidato apoiado por Luís Inácio Lula da Silva (PT), que vai disputar a presidência do Brasil com Jair Bolsonaro (PL), fez um pronunciamento neste domingo, 2, onde revelou que vai buscar aliança com Rodrigo Garcia (PSDB), atual governador do estado e que ficou em terceiro lugar. “Temos aí um segundo turno para falar com os nossos aliados potenciais. Tanto o Lula tem uma conversa a fazer com outros setores da sociedade que não vieram conosco no primeiro turno quanto eu aqui em São Paulo tenho todo o interesse em dialogar com as forças que sustentaram a candidatura do Rodrigo Garcia e que podem se sentar à mesa e discutir programaticamente aquilo que nos une, aquilo que nos aproxima”, afirmou Haddad.

Contrariando as pesquisas, que apontavam Haddad em primeiro lugar na disputa do Palácio dos Bandeirantes, o professor obteve mais de oito milhões de votos, um total de 35,46%, e ficou com a segunda posição, atrás de Tarcísio, que atingiu 42,59% dos votos válidos. O candidato do PT agradeceu aos eleitores que votaram nele e disse que a campanha vai “retomar as ruas, sentar à mesa mais uma vez e retomar o diálogo com a sociedade”, com a vantagem do maior tempo de TV. “Vamos tentar explicar as nossas propostas”, disse. O petista considerou, agora, que “o jogo está mais equilibrado, como todo segundo turno” e “isso se reflete na eleição nacional” Segundo o candidato, “o Brasil precisa superar esse momento sob a liderança de Lula”.