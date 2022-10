Tarcísio de Freitas comemora resultado do primeiro turno e fala da força do bolsonarismo

Candidato do Bolsonaro recebeu mais de nove milhões de votos; ele aposta na conversa com os prefeitos para conseguir vencer as eleições para o Governo de São Paulo

WILL DIAS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio de Freitas vai disputar 2º turno com Fernando Haddad



Após a confirmação da ida para o segundo turno com Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos) comemorou o resultado alcançado. “Quero agradecer a oportunidade aos mais de nove milhões que confiaram no nosso projeto”, disse em entrevista coletiva. O carioca que está se candidatando ao Governo de São Paulo é apoiando pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e conseguiu ficar à frente de seu adversário que aparecia nas pesquisas como a primeira escolha na disputa ao Palácio dos Bandeirantes. “Esperávamos um bom resultado pelo que vimos nas ruas. Sempre fomos muito bem recebidos. Não tenho palavras para agradecer a população do estado de São Paulo”, declarou. O candidato, que já falou com Bolsonaro depois da divulgação dos resultados, pontuou a força do bolsonarismo nas eleições. “Essa eleição mostra a força do bolsonarismo. O presidente é bastante forte, é só ver o resultado extraordinário de São Paulo, a eleição de Marco Pontes e da Damares Alves, no Distrito Federal, para o Senado”, disse e acrescentou que “percebemos a força do presidente que acabou com as previsões que eram ruins para ele”. Para conseguir forças para vencer a eleição, ele pretende se reunir com os prefeitos do estado que tem o maior colégio eleitoral do Brasil. “Vamos sentar e conversar bastante, buscar os prefeitos, pois não se governa sem prefeitura. É com eles que vamos inaugurar uma rodada de conversa”. Tarcísio pretende trabalhar uma política social forte e efetiva que vai olhar para as pessoas, saúde e educação. Para isso, ele vai garantir aos prefeitos que “nenhum projeto vai ser descontinuado”. Questionado sobre o resultado que deixou o PSDB, que estava no governo de São Paulo há 28 anos, ele declarou que “a população percebeu o esgotamento do governo que estava há muito tempo no poder”, o que ocasionou uma “falta de novidade”. Tarcísio também falou que não ainda não falou com Haddad e Rodrigo Garcia (PSDB).