Haddad lidera em SP com 35%; Tarcísio tem 21% e Garcia, 15%, diz Datafolha

Em relação à última pesquisa, petista viu diminuir de 22 para 14 pontos a vantagem para o ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro

Montagem Jovem Pan / Fotos: ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Haddad, Tarcísio Gome e Rodrigo Garcia disputam os primeiros lugares da pesquisa



O ex-ministro da Educação e ex-prefeito Fernando Haddad (PT) segue liderando a disputa para o governo de São Paulo com 35% das intenções de voto, mas viu sua distância para os demais candidatos ao Palácio dos Bandeirantes cair em relação ao último levantamento. É o que aponta a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º, que mostra o petista com vantagem de 14 pontos percentuais para Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), que ocupa o segundo lugar entre os eleitores, com 21%% dos votos. Segundo o levantamento, o terceiro lugar é ocupado para o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB) que soma 15%. Na pesquisa anterior, Haddad tinha 38% das intenções de voto, ante 16% do ex-ministro do governo Bolsonaro e 11% do tucano. Carol Vigliar (Unidade Popular) tem 2%; Gabriel Colombo (PCB), Antonio Jorge (Democracia Cristã), Elvis Cezar (PDT), Vinicius Poit (Novo), Edson Dorta (PCO) e Altino Júnior (PSTU) têm 1%. Brancos e nulos são 12% (17% na pesquisa anterior) e outros 10% não souberam responder.

A preferência pelo candidato do PT caiu, principalmente, nas faixas etárias de 25 a 34 anos (de 42% para 30%), entre os mais ricos, com renda superior a dez salários (de 41% para 30%) e no eleitorado que se declara de cor preta (de 48% para 39%). Além disso, no interior, o ex-prefeito da capital paulista recuou de 34% para 28% – na região metropolitana, por outro lado, ele se manteve com 43%. O candidato bolsonarista avançou, sobretudo, entre quem tem entre 25 e 34 anos (de 15% para 24%), entre quem tem escolaridade superior (de 18% para 26%) e na faixa de renda de 5 a 10 salários (de 23% para 35%). Garcia, por sua vez, avançou de 10% para 19% entre quem tem de 35 a 44 anos e melhorou seu desempenho entre pardos (de 10% para 16%) e pretos (de 6% para 14%).

De acordo com o Datafolha, Haddad também é o candidato com a maior rejeição (36%). O ex-prefeito também é o mais conhecido: 92% dos eleitores dizem conhecer o petista. Segundo o instituto, 24% dos eleitores não votariam em Tarcísio Gomes de Freitas de jeito nenhum, ante 16% de Rodrigo Garcia. Na pesquisa espontânea, isto é, quando o eleitor afirma em quem votará sem que os nomes dos candidatos sejam apresentados, Haddad tem 17%, contra 13% de Tarcísio e 5% de Garcia. O Datafolha também testou cenários de segundo turno. Se a eleição fosse hoje, Haddad, com 48% das intenções de voto, venceria Garcia, que tem 38%. Brancos e nulos somam 11% e 3% não sabem. Em outra disputa, o petista também derrotaria o candidato do presidente Jair Bolsonaro por 51% a 36%. Neste caso, brancos e nulos são 9% e 3% não souberam responder. O instituto ouviu 1.808 pessoas entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro em 74 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos – o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04954/2022.