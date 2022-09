Ciro Gomes culpa Lula por repercussão negativa da frase sobre favelas: ‘Hipocrisia’

Em evento na Firjan, ex-ministro falou em ‘comício para gente preparada’ e foi criticado nas redes sociais

BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-ministro Ciro Gomes é candidato à Presidência da República pelo Partido Democrático Trabalhista



O ex-ministro Ciro Gomes, candidato à Presidência da República pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), voltou a justificar a frase dita em evento na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), quando classificou o evento como “comício para gente preparada”. Em declaração nesta quinta-feira, 1, ele disse que ao falar sobre questões econômicas, como efeito da taxa de câmbio no desmonte da indústria nacional e política monetária como deformação da taxa de câmbio, é usada uma “linguagem que só pessoas que tiveram a oportunidade de se iniciar naquele assunto compreendem”, tentando justificar sua comparação de como seria e tivesse feito a apresentação em uma favela. “Um comício para gente preparada, você imagina eu explicar isso na favela, isso é um serviço pesado”, disse na quarta-feira, após ser parabenizado pelo empresário Luiz Césio Caetano por seu discurso. No Twitter, Ciro já havia se defendido das acusações de ter menosprezado os moradores de favelas, afirmando que a “pior luta da sinceridade é contra a hipocrisia”. “Dizer que menosprezei moradores das favelas é muita má fé”, iniciou na publicação, onde também disse nunca menosprezar a sabedoria popular que “ama e respeita”.

A nova manifestação do presidenciável ocorreu durante encontro realizado em São Paulo para receber o plano País pela Infância e Adolescência. No evento, ele também culpou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também candidato à Presidência, pela repercussão negativa das suas recentes declarações. “Hipocrisia da mais rasa e pura, especialmente motivada por um candidato que é um corrupto e que faz apologia da ignorância como ferramenta da sua eternidade no poder, que é o Lula”, afirmou o pedetista. Ele também voltou a se referir ao líder das pesquisas de intenções de votos como “encantador de serpentes” e disse que o estímulo violento ao crédito no governo petista levou milhões de brasileiros ao endividamento.