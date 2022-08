Haddad tem 29%, contra 12% de Tarcísio e 9% de Garcia, diz Ipec

Ex-ministro da Infraestrutura e governador tucano estão tecnicamente empatados; brancos e nulos são 23%; 16% não responderam

Montagem Jovem Pan / Fotos: ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Haddad, Tarcísio Gome e Rodrigo Garcia disputam os primeiros lugares da pesquisa



O ex-ministro da Educação Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) ao governo de São Paulo, avança no Estado e desponta na disputa ao Palácio dos Bandeirantes, com 29% das intenções de voto. O resultado, apresentado na pesquisa Ipec desta segunda-feira, 15, representa vantagem de 17 pontos percentuais à frente do segundo colocado: Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), candidato do presidente Jair Bolsonaro ao governo paulista que tem 12% dos votos. Tecnicamente empatado, em terceiro lugar está Rodrigo Garcia (PSDB), atual governador, com 9%. Além deles, outros seis nomes disputam o eleitorado paulista, mas com baixa pontuação. Vinícius Poit (Novo), Elviz Cezar (PFT), Altino Junior (PSTU), Carol Vigliar (UP), Edson Dorta (PCO) e Gabriel Colombo (PCB) aparecem com porcentagens entre 0% e 2%. Brancos e nulos somam 23% e entrevistados que não souberam responder são 16%. Como a Jovem Pan mostrou, a corrida eleitoral em São Paulo também é marcada pela polarização das candidaturas do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro, que protagonizam a disputa nacional. No Estado, Fernando Haddad se isola como representante da esquerda, enquanto Tarcísio e Garcia fazem acenos à direita. A pesquisa Ipec foi realizada entre os dias 12 e 14 de agosto e entrevistou 1.200 pessoas. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A pesquisa Ipec também mostra a rejeição dos candidatos ao governo paulista. Fernando Haddad lidera a lista de nomes que os cidadãos não votariam de jeito nenhum, com 32%. Na sequência, Tarcísio Gomes de Freitas aparece com 12% de rejeição, contra 11% de Rodrigo Garcia. Outros candidatos, embora baixa expressividade na intenção de voto, aparecem com números maiores entre os rejeitados. É o caso de Altino Júnior, que tem 9% de rejeição; Vinicius Poit, com 8%; Edson Dorta, com 7% e Gabriel Colombo, também com 7%. Com 6% de rejeição aparece Carol Vigliar e Elvis Cezar. Dos entrevistados, 6% afirmaram que poderiam votar em todos os candidatos e 30% não souberam responder. A pesquisa Ipec também traz o índice de aprovação do atual governo. Segundo o levantamento, a gestão de Rodrigo Garcia é considerada ótima/boa por 17% dos eleitores, regular por 47%, ruim/péssima por 23% e 13% não souberam responder.