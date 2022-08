Candidatos em SP apostam em ‘padrinhos’ e ‘currículo’ para início de campanha na rua

Principais candidatos à presidência têm agendas marcadas no Estado para dar largada á corrida eleitoral

Bruno Rocha/Enquadrar/Estadão Conteúdo O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa da Convenção Nacional do Republicanos, onde foi oficializada a candidatura do seu ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ao governo de São Paulo



O período de campanha eleitoral começa oficialmente nesta semana, e os principais candidatos à presidência planejam acompanhar os candidatos ao governo do Estado de São Paulo para dar início à largada da disputa pelo Palácio do Planalto. Nesta terça-feira, 16, Fernando Haddad (PT) participa ao lado de Lula (PT) de uma marcha com a militância pela região central da capital paulista. O coordenador do programa de governo petista, o deputado estadual Emídio de Souza (PT) declarou acreditar que o arco de alianças fará diferença na disputa: “Fizemos um amplo arco de alianças com o PSB, Márcio França, Boulos, PSOL, PC do B, PV, Rede, Marina Silva e vamos apresentar um programa vigoroso para São Paulo. As condições são boas”. Já o candidato do Republicanos, Tarcísio Gomes de Freitas, estará ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) na quinta-feira, 18, em visita à cidade de São José dos Campos, onde se localiza seu domicílio eleitoral. A estratégia do candidato é colar sua imagem à do presidente. “Iniciamos essa reta final em direção à eleições sempre muito alinhado com o presidente e aproveitando muito essa nossa possibilidade. Falando das bandeiras do governo e do legado do governo”, declarou Tarcísio em entrevista à Jovem Pan News.

O atual candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB), ainda não divulgou oficialmente a agenda da semana. O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que é um dos coordenadores da campanha tucana, defendeu que o currículo de Garcia deve se destacar na disputa eleitoral: “Na prática, [o Rodrigo] vai colocar a sua campanha mostrando seus feitos, sua experiência, sua trajetória e, acima de tudo, os 20 anos de serviços prestados à população do Estado de São Paulo”. Já Vinícius Poit (Novo) lançara oficialmente a candidatura na terça-feira, na cidade de Campinas.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha