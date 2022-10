Homem é preso após ir votar com um facão no Rio Grande do Sul

Durante a abordagem, um policial foi ferido; incidente ocorreu no município de Cerro Grande

Amanda Oliveira/ GOVBA O porte de armas e munições foi proibido em todo o Brasil até 3 de outubro



Um agricultor foi detido no Rio Grande do Sul após comparecer à votação das eleições 2022 portando um facão. O incidente ocorreu na manhã deste domingo, 2, no município de Cerro Grande. A Brigada Militar foi acionada por uma gestora judiciária que atuava no Colégio Estadual Dr. Dorvalino Luciano de Souza. Mesmo após votar, o homem permaneceu nas proximidades. Policiais se direcionaram ao local de votação e fizeram a abordagem, mas o eleitor se negou a entregar o facão. Durante a imobilização, um dos policiais foi ferido levemente e encaminhado para o hospital. A ocorrência foi registrada na DP de Rodeio Bonito. O porte de armas e munições foi proibido em todo o Brasil entre 1 e 3 de outubro, de acordo com decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A medida tem como objetivo resguardar o processo eleitoral e garantir que os eleitores tenham o livre exercício do seu direito de votar, sem coação. Quem for identificado em porte de armas ou munição será preso em flagrante, sem prejuízo do crime eleitoral correspondente.