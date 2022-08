Horário eleitoral: Haddad traz Lula e Alckmin e Tarcísio, Bolsonaro; Rodrigo fala em ‘nem esquerda nem direta’

Ex-prefeito de São Paulo cita conquistas da Educação; ex-ministro da Infraestrutura usa jingle ‘Me Leva’ e atual governador fala em ‘paulista raiz’

O horário eleitoral gratuito teve início nesta sexta-feira, 26, para os candidatos aos governos estaduais, Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Em São Paulo, as primeiras propagandas dos concorrentes ao Palácio dos Bandeirantes refletiram principalmente a polarização nacional, figurada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL). A propaganda do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), por exemplo, que lidera as pesquisas de intenção de voto, trouxe uma declaração de Lula, que falou do ex-prefeito de São Paulo como “melhor ministro da educação da história”. Vice na chapa do ex-presidente, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) também apareceu na propaganda, afirmando que Fernando Haddad representa uma “mudança segura” no Estado, sendo responsável por “corrigir o que está mal” e “preservar as conquistas da população”, em clara alusão ao PSDB, que governa São Paulo. Em sua propaganda, Haddad também relembra conquista Ministério da Educação, como Prouni, Fies, Pronatec, e usa jingle que marca o apoio de Lula: “Eu quero Haddad aê, eu quero Lula lá. Haddad pronto para São Paulo. Vem professor!”.

Quem também trouxe a disputa à Presidência para sua propaganda foi o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), que recebe o apoio do presidente Jair Bolsonaro no Estado. Na campanha, o mandatário diz estar “fechado com Tarcísio” e afirma que os paulistas “podem confiar”. Gomes de Freitas também usou parte do seu horário eleitoral para destacar números obtidos à frente do Ministério e citando parte de seu currículo. “Quero ser governador para fazer a diferença”, disse o ex-ministro, que promete terminar as obras paradas e reduzir as desigualdades. O jingle da campanha faz uma paródia da música “Me Leva”, do cantor Latino. “Tarcísio me leva, me leva que eu te quero me leva, me leva que o futuro nos espera”, fala o trecho divulgado nesta sexta. Neste contexto de campanha eleitorais, se Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas “colam” nos principais concorrentes à presidência da República, o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição, se coloca como “independente”.

Seguindo um posicionamento já adotado em debate anterior e sabatinas que vem participando, o ex-vice de João Doria (PSDB) disse não ser “nem direita nem esquerda” e voltou a negar a existência de um padrinho político. “Não quero que São Paulo se transforme em um parquinho de diversão para presidente da República ter palanque e ganhar mais votos”, afirmou na propaganda. Com jingle da campanha usando uma música sertaneja, o candidato também aproveitou para se colocar como o “paulista raiz”, em crítica direta a Tarcísio Gomes de Freitas, nascido no Rio de Janeiro, e reforçou que é novo, mas “não novato” na política. Outros candidatos ao Governo de São Paulo, mesmo com baixos desempenhos nas pesquisas eleitorais, também estiveram presentes no horário eleitoral gratuito. Elviz Cezar (PDT) fez um compilado do seu programa de governo e enumerou soluções, dedicando sua propaganda às mulheres. Já Vinicius Poit (Novo) reforçou seu discurso feito no primeiro debate entre candidatos no Estado, quando afirmou ser o único dos concorrentes que não utiliza recursos públicos para campanha. O jingle da campanha é uma paródia da música Pipoco, das cantoras Ana Castela e Melody, que lidera o ranking das canções mais ouvidas no país. “Do jeito que tá não dá pra ficar. Vinicius Poit vai te governar”, diz a música.