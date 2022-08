Horário eleitoral gratuito no rádio e na TV começa nesta sexta-feira

Propagandas devem ser exibidas em todas as emissoras, em acordo com o horário de Brasília e com a divisão correta de cada cargo em disputa

Jonnie Roriz/Estadão Conteúdo - 28/09/2010 Urna eletrônica fotografada antes do início das Eleições 2010, na capital paulista.



Há um pouco mais de um mês para as eleições de 2022, a propaganda eleitoral gratuita nas redes de rádio e televisão de todo o país começa nesta sexta-feira, 26. As propagandas devem ser exibidas em todas as emissoras, em acordo com o horário de Brasília e com a divisão correta de cada cargo em disputa. Às segundas, quartas e sextas o horário é reservado para os cargos de senador, deputado estadual ou distrital e governadores. Terças, quintas e sábados é a vez dos candidatos a presidente da República e deputado federal. Em todos os casos, serão sempre dois blocos no rádio, um às 7h e outro às 12h, e dois blocos na televisão, um às 13h e outro às 20h30. Cada bloco tem 25 minutos de duração. Durante o horário eleitoral fica proibida a exibição de propagandas que possam desagradar ou ridicularizar candidatas e candidatos. Também é vedado incluir no horário destinado às candidaturas proporcionais (senador e deputado) propagandas de candidaturas majoritárias (governador e presidente), ou vice-versa. Mas é permitido o uso de legendas com referências às candidaturas majoritárias. Para a presidência da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá o maior tempo de propaganda, com 3 minutos e 39 segundos, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 2 minutos e 38 segundos. Nos programas do horário eleitoral deverão ser usados recursos de acessibilidade como legendas em texto, intérprete de libras e audiodescrição, sob responsabilidade dos partidos e federações.

*Com informações da repórter Iasmin Costa