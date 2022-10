Ipec: Lula tem 51% dos votos válidos, quanto Bolsonaro soma 37% na véspera da eleição

Em razão da margem de erro, de dois pontos percentuais, não é possível indicar, com certeza, se o ex-presidente será eleito no primeiro turno; Ciro Gomes e Simone Tebet estão empatados, com 5%

Montagem de fotos/Estadão Conteúdo/Presidência da República/Agência Brasil e Agência Senado Os quatro principais pré-candidatos à Presidência da República em 2022



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega à véspera do primeiro turno da eleição presidencial com 51% dos votos válidos, segundo a nova pesquisa do Instituto Ipec (antigo Ibope). O número não permite dizer se o petista será eleito na primeira etapa de votação, uma vez que, pela margem de erro, o candidato do PT pode ter de 49% a 53% dos votos válidos, excluídos brancos e nulos. Segundo o levantamento, divulgado neste sábado, 1, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 37% dos votos válidos. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) está empatado com a senadora Simone Tebet (MDB), com 5% dos votos válidos. A senadora Soraya Thronicke (União Brasil) e Luiz Felipe d’Ávila (Novo) têm 1%.

O instituto também testou um cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Segundo o Ipec, o ex-presidente vence a segunda etapa do pleito com 51%, ante 37% do candidato do PL. Em relação à pesquisa anterior, de 26 de setembro, o petista oscilou negativamente dois pontos, enquanto o mandatário do país avançou dois pontos – as duas movimentações ocorrem dentro da margem de erro.

O Ipec também mediu o índice de rejeição aos candidatos. De acordo com a pesquisa, 48% do eleitorado não votaria no presidente da República de jeito nenhum. O ex-presidente Lula é rejeitado por 38% dos eleitores. Em relação à pesquisa passada, Bolsonaro oscilou cinco pontos para baixo, enquanto Lula oscilou três pontos para cima. Ciro Gomes (PDT) vem em seguida, com 14%. Padre Kelmon (PTB) registra 13%. Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil) têm 7% de rejeição. A lista completa tem ainda Felipe D’Avila (Novo), com 4%; Léo Péricles (UP), com 4%; Sofia Manzano (PCB), com 4%; Constituinte Eymael (DC), com 3%; e Vera Lúcia (PSTU), com 3%.

Foram entrevistadas 3008 pessoas, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, em 183 municípios. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-00999/2022.