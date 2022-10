Lula encerra campanha eleitoral em São Paulo e lota Avenida Paulista

Ex-presidente fez uma caminhada da Avenida Paulista até o parque Augusto ao lado de apoiadores

Reprodução/Twitter/@LulaDebocha Lula concorre à presidência do Brasil



O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comanda uma caminhada em São Paulo, um dia antes das eleições. Ele encontrou apoiadores na esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta, duas das principais vias da capital paulista. Mesmo embaixo de chuva, manifestantes compareceram para prestar apoio à candidatura e lotaram o local para acompanhar o cortejo do ex-presidente. A expectativa é de que ele acompanhe o trajeto até o parque Augusta em cima de uma caminhonete. O vice Geraldo Alckmin, o candidato ao governo Fernando Haddad (PT) e sua vice Professora Lúcia França (PT) e Márcio França, candidato ao Senado Federal, também estiveram presentes. Intitulado “Caminhada da Vitória”, o evento é o último ato da campanha petista antes do início da votação. Maior colégio eleitoral do país, São Paulo é de extrema importância para os presidenciáveis. Por conta disso, na reta final das campanhas, diversos atos tem se concentrado na região. Segundo a pesquisa Datafolha com eleitores de São Paulo, Lula tem 42% das intenção de voto, seguido por Bolsonaro, 35%. A expectativa da sua campanha é conseguir ampliar o apoio popular para ganhar a eleição ainda no primeiro turno. Mantendo uma ritmo intenso, no dia anterior, Lula participou de ator no Rio de Janeiro, Bahia e Ceará. Confiante na vitória, o PT entrou com um pedido e foi autorizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) a utilizar a Avenida Paulista, no domingo, 2, caso Lula seja eleito. O ex-presidente, que lidera as pesquisas e tem 50% dos votos válidos, segundo o Datafolha, deve comparecer apenas em caso de vitória e discursar para o público presente.