Ipec: Lula tem 44% das intenções de voto, e Bolsonaro, 32%

Ciro Gomes (PDT) aparece na terceira colocação, com 7%, e Simone Tebet (MDB) soma 3%

Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet são os candidatos mais competitivos da corrida presidencial



A disputa eleitoral segue com cenário estável e polarizado. A pouco mais de 30 dias do primeiro turno das eleições 2022, os dois principais concorrentes à presidência da República somam quase 80% das intenções de votos, como mostra a nova pesquisa do Instituto Ipec (antigo Ibope), divulgada nesta segunda-feira, 29. Segundo o levantamento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 44% das intenções de voto, ante 32% do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL). Os dois apresentaram os mesmos números no último levantamento, divulgado no dia 15 de agosto. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) permanece na terceira colocação, desta vez com (7%). Na quarta posição aparece a senadora Simone Tebet (MDB), que soma 3% da preferência do eleitorado brasileiro. A pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 29, foi realizada entre a terça-feira, 23, e esta segunda, 29. Portanto, o resultado capta os efeitos do pagamento da primeira parcela de R$ 600 do Auxílio Brasil, realizado no dia 9 de agosto, além da impressão do eleitorado brasileiro sobre as sabatinas dos presidenciáveis no “Jornal Nacional”, da TV Globo, e o primeiro debate presidencial, que ocorreu na noite do domingo, 28. Foram ouvidos presencialmente 2.000 pessoas acima de 16 anos em todos os Estados brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O Ipec também projeta o resultado de um eventual segundo turno entre o ex-presidente petista e o atual chefe do Executivo. Neste cenário, Lula venceria com 50% das intenções de voto, contra 37% de Bolsonaro. Dos entrevistados, 7% votariam em branco ou anulariam, enquanto 6% não saberiam quem escolher.