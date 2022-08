Flavio critica Soraya por falas sobre Bolsonaro e senadora rebate: ‘Traidores da pátria’

Candidata à presidência da República falou em completa decepção ao lembrar campanha ao lado do presidente: ‘Jamais me curvarei’

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Soraya Thronicke é candidata à presidência da República pelo União Brasil



A senadora Soraya Thronicke, candidata à presidência da República pelo União Brasil, rebateu um comentário feito pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que a chamou de traidora nas redes sociais. Em postagem no Twitter nesta segunda-feira, 29, logo após o primeiro debate presidencial, o parlamentar escreveu que colega foi eleita como “a senadora do Bolsonaro”, recuperando uma peça da campanha de Thronicke que aparecia ao lado do presidente. “Você que também nunca tinha ouvido falar da candidata Soraya, assim ela foi eleita: “a senadora do Bolsonaro”. A história já mostrou como o eleitor trata os traidores”, escreveu o filho do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em resposta, a presidenciável disse que se decepcionou com o atual governo e falou em “traidores da pátria”. “Fui sim, eleita com Bolsonaro, acreditando nas bandeiras do combate à corrupção. Logo após me decepcionei por completo, começando por você, que me ligou aos berros exigindo a retirada da minha assinatura na CPI da Lava Toga. Jamais me curvarei a vocês, traidores da pátria”, escreveu Soraya. A senadora protagonizou embates diretos com Jair Bolsonaro durante o debate presidencial neste domingo. Em determinado momento, o mandatário criticou a proposta de Thronicke de isenção do Imposto de Renda para todos os professores, afirmando que era não era verídica. Já a parlamentar rebateu o presidente afirmando não aceitar “esse tipo de comportamento” masculino. “Quando homens são tchuchucas com outros homens, mas vem pra cima da gente sendo tigrão fico bem incomodada. No meu Estado, tem mulher que vira onça e sou uma delas”, afirmou.