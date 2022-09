João Roma ataca ACM Neto após gafe racial: ‘Nunca me falou que era negão’

Candidato líder nas pesquisas ao governo da Bahia se intitula como pardo e passou a aparecer bronzeado em entrevistas; intenções de voto caíram após polêmica

NTONIO MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO João Roma foi ministro da Cidadania do governo Bolsonaro e atacou seu antigo aliado, ACM Neto



O adversários na corrida ao governo do Estado da Bahia, João Roma (PL) e ACM Neto (União Brasil) protagonizaram um verdadeiro embate no debate promovido pela TV Globo na noite da última terça-feira, 27. Isso porque o ex-ministro da Cidadania e candidato apoiado pelo governo federal utilizou-se da polêmica envolvendo o seu concorrente para questioná-lo sobre sua autodeclaração no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como pardo. Antes de romperem, ambos já foram aliados e a filha de João é afilhada de Neto. Na discussão entre ambos, Roma acusou ACM de não ter condições psicológicas de governar a Bahia e acusou o adversário de “fugir” dos outros debates realizados no Estado. “Parece que tomou uma dosezinha de romacilina para poder estar debatendo temas para a Bahia, porque até então ele estava fazendo festinha e divulgando pesquisas”, afirmou. Neto, por sua vez, ressaltou a amizade de duas décadas com o concorrente e pontuou que Roma tem como principal característica a “deslealdade e a sede pelo poder”. Em determinado momento, Roma aproveitou um questionamento feito por Jerônimo Rodrigues (PT) – candidato apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – para adentrar na polêmica racial. “Candidato Jerônimo, não exija tanto de um candidato que não sabe nem a cor da sua pele. Nesses 20 anos de convivência que ele falou, nunca me disse que era negão”, disse em provocação a ACM. O ex-prefeito de Salvador teve atendido o seu pedido pelo direito de resposta e buscou explicar a situação: “Me autodeclarei pardo porque assim me vejo, como em 2016, quando ele [João Roma] era meu chefe de gabinete, que estava ao meu lado e me apoiava em tudo, eu já tinha me autodeclarado pardo”.