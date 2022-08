Jovem Pan anuncia agenda de sabatinas com candidatos à Presidência

Debates serão realizados no Jornal da Manhã entre os dias 25 e 29 de agosto

Flickr/Simone Tebet//ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO//José Cruz/Agência Brasil Simone Tebet, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes vão participar de sabatinas na Jovem Pan



A Jovem Pan, um dos principais grupos de mídia do Brasil, preparou uma agenda de sabatinas com os candidatos à Presidência da República. As rodadas de perguntas terão início no dia 25, no Jornal da Manhã, das 7h às 8h, e serão transmitidas pela TV, Rádio, Youtube, Site, App e Panflix. As entrevistas especiais com candidatos já estão confirmadas, após sorteio, para: 25.08 (quinta-feira) com Ciro Gomes (PDT); 26.08 (sexta-feira) com Simone Tebet (MDB); e 29.08 (segunda-feira) com o presidente Jair Bolsonaro (PL). A Jovem Pan convidou os candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto para participar da sabatina, e o sorteio das datas foi realizado na presença de representantes de todos os candidatos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi convidado, mas disse que não irá participar da sabatina. A Jovem Pan lamenta a decisão do candidato pois seria para ele uma excelente oportunidade para defender suas ideias e esclarecer temas relevantes para os eleitores. O Grupo Jovem Pan trabalha com profissionalismo, transparência e isenção na cobertura das eleições. “São 80 anos acompanhando diferentes momentos do cenário brasileiro e atuando no fortalecimento da democracia”, afirma Roberto Araújo, CEO do Grupo Jovem Pan.

Sobre a Jovem Pan

