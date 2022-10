Lula afirma não ter acordo com o TSE sobre direitos de respostas em propagandas eleitorais

Candidato ao Planalto ainda atacou o governador reeleito Romeu Zema (Novo) ao dizer que ‘sua máscara caiu’ após o primeiro turno eleitoral; petista esteve acompanhado de Simone Tebet

ALINE ALCâNTARA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente disputa o cargo de chefe do Executivo federal contra o atual mandatário, Jair Bolsonaro



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta tarde de uma agenda em Juiz de Fora, Minas Gerais, e comentou sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em julgar a possibilidade da coligação do Partido dos Trabalhadores (PT) obter 164 inserções partidárias nas propagandas televisivas do seu adversário, Jair Bolsonaro (PL). No local, o petista afirmou que “não há acordo” com o TSE. “Se nós ganhamos 184 e perdemos 14, ele (Bolsonaro) que utilize os nossos 14 programas e nós os 184 dele”, afirmou. Em comício para angariar votos, o ex-metalúrgico ainda alfinetou o governador do Estado reeleito em primeiro turno, Romeu Zema (Novo), ao dizer que “sua máscara caiu” após o primeiro turno eleitoral. Ele é bolsonarista e agora está assumindo. Ele vai vir aqui nesta semana com Bolsonaro e ele precisa que vocês digam pra ele que vocês já têm candidato. Vocês não precisam xingar ninguém, não precisam falar palavrão contra ninguém. É só dizer que vocês têm consciência política e que o número de vocês é o 13″, pontuou. Junto de Lula, estiveram presentes a ex-candidata ao Planalto e senadora, Simone Tebet (MDB); a deputada eleita Marina Silva (Rede); o presidente do PSOL, Juliano Medeiros; e o vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant (PSDB).