Lula desconversa sobre Tebet na equipe ministerial: ‘Não quero me precipitar’

Ex-presidente elogia a emedebista, a quem chama de ‘competente’ e um ‘quadro político importante’, mas ressalta que chefes das pastas serão escolhidos apenas após o resultado eleitoral no próximo domingo

Reprodução/Flickr/Lula Oficial Simone Tebet declarou apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta quarta-feira, 26, de uma entrevista em que comenta sobre a possibilidade da ex-presidenciável Simone Tebet (MDB), que declarou apoio ao petista no segundo turno, assumir um ministério em um eventual governo petista. Segundo o ex-metalúrgico, este não é um bom momento para indicar possíveis chefes de pastas ministeriais e se “precipitar”. “Sou agradecido pelo trabalho que ela [Simone Tebet] está fazendo com muita dedicação. É um quadro político importante, ela é uma mulher competente. Ela valorizou muito a participação da mulher na campanha, obviamente que a gente pode ter muita contribuição da Simone. Mas não posso dizer que ela vai ser ministra, porque eu estaria precipitando uma coisa que eu não quero precipitar. Faltam apenas 4 dias para as eleições. Quando chegar às 20h da noite nós vamos ter o resultado, aí sim, se eu ganhar, vou começar a discutir o ministério”, disse o líder do Partido dos Trabalhadores. Lula argumenta que uma eventual indicação a algum cargo, antes de ser declarado vitorioso nas urnas, pode prejudicá-lo na busca por apoio. “Eu não vou sentar na cadeira antes de ganhar. Não está na hora de anunciar nada, está na hora de ganhar as eleições”, pontua. O petista passou a contar com o apoio da senadora desde o fim do primeiro turno presidencial, onde a parlamentar contabilizou 4,16% dos votos válidos, permanecendo na terceira colocação.